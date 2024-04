La Soluzione ♚ Consunte per l uso fruste La definizione e la soluzione di 6 lettere: Consunte per l uso fruste. LOGORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Consunte per l uso fruste: Le Scarpe sulla riva del Danubio (in ungherese: Cipok a Duna-parton) sono un memoriale dell'Olocausto, opera del regista Can Togay realizzato insieme allo scultore Gyula Pauer. L'installazione artistica è collocata sul lungo Danubio di Budapest ed è stata inaugurata il 16 aprile 2005 nella Giornata ungherese della memoria per il 60º anniversario della Shoah. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Le Scarpe sulla riva del Danubio (in ungherese: Cipok a Duna-parton) sono un memoriale dell'Olocausto, opera del regista Can Togay realizzato insieme allo scultore Gyula Pauer. L'installazione artistica è collocata sul lungo Danubio di Budapest ed è stata inaugurata il 16 aprile 2005 nella Giornata ungherese della memoria per il 60º anniversario della Shoah. logore f pl femminile plurale di logoro Sillabazione lò | go | re Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi logoro Sinonimi logorate, usurate, consumate, usate, rovinate, sciupate, lise, sdrucite, fruste, rose, tarlate, consunte

( senso figurato ) affaticate, stanche, stressate, spossate, snervate, sfinite, sfiancate, sfibrate, svigorite, debilitate, depresse

affaticate, stanche, stressate, spossate, snervate, sfinite, sfiancate, sfibrate, svigorite, debilitate, depresse ( senso figurato ) scontate, abusate, risapute, trite, ritrite

scontate, abusate, risapute, trite, ritrite (regionale) , (toscano) sdutte Contrari intatte, integre

( senso figurato ) riposate, rilassate, distese, energiche, vigorose

riposate, rilassate, distese, energiche, vigorose (senso figurato) nuove, originali Altre Definizioni con logore; consunte; fruste; Consunte dall uso; Consunte fruste; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Consunte per l uso fruste

LOGORE

L

O

G

O

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Consunte per l uso fruste' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.