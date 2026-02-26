Liberate dal controllo della difesa avversaria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Liberate dal controllo della difesa avversaria' è 'Smarcate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMARCATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Liberate dal controllo della difesa avversaria" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liberate dal controllo della difesa avversaria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Smarcate? Quando un attaccante riesce a superare le marcature avversarie, si dice che si trovi in una posizione di buona libertà, pronto a ricevere il pallone senza ostacoli. Questa condizione permette di agire senza restrizioni, creando opportunità di segnare o di assistere i compagni. La capacità di muoversi agilmente in spazi liberi diventa fondamentale per aumentare le possibilità di successo durante il gioco. La libertà di movimento rappresenta un elemento cruciale nel calcio moderno.

Liberate dal controllo della difesa avversaria nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Smarcate

La soluzione associata alla definizione "Liberate dal controllo della difesa avversaria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liberate dal controllo della difesa avversaria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Smarcate:

S Savona M Milano A Ancona R Roma C Como A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liberate dal controllo della difesa avversaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

