Grande città industriale tedesca

Paola Cammarota | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 76 lettere per la definizione 'Grande città industriale tedesca' è 'Hannover questa Grande Città Industriale Tedesca È Una Città Situata Nella Parte Nord'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HANNOVER Questa grande città industriale tedesca è una città situata nella parte nord

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Grande città industriale tedesca nei cruciverba: la soluzione di 76 lettere è Hannover questa Grande Città Industriale Tedesca È Una Città Situata Nella Parte Nord

Per risolvere la definizione "Grande città industriale tedesca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Hannover questa Grande Città Industriale Tedesca È Una Città Situata Nella Parte Nord'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Grande città industriale tedesca
  • Risposta: HANNOVER QUESTA GRANDE CITTÀ INDUSTRIALE TEDESCA È UNA CITTÀ SITUATA NELLA PARTE NORD
  • Lunghezza: 76 lettere
  • Schema parole: 14-6-5-11-7-1-3-5-7-5-5-4
  • Schema utile: H________________ ______ _____ ___________ _______ _ ___ _____ _______ _____ _____ ____
  • Inizia con: H
  • Finisce con: D

Le 76 lettere della soluzione

H Hotel
A Ancona
N Napoli
N Napoli
O Otranto
V Venezia
E Empoli
R Roma
-
-
-
Q Quarto
U Udine
E Empoli
S Savona
T Torino
A Ancona
 
G Genova
R Roma
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
E Empoli
 
C Como
I Imola
T Torino
T Torino
À -
 
I Imola
N Napoli
D Domodossola
U Udine
S Savona
T Torino
R Roma
I Imola
A Ancona
L Livorno
E Empoli
 
T Torino
E Empoli
D Domodossola
E Empoli
S Savona
C Como
A Ancona
 
È -
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
C Como
I Imola
T Torino
T Torino
À -
 
S Savona
I Imola
T Torino
U Udine
A Ancona
T Torino
A Ancona
 
N Napoli
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
P Padova
A Ancona
R Roma
T Torino
E Empoli
 
N Napoli
O Otranto
R Roma
D Domodossola

La soluzione 'Hannover questa Grande Città Industriale Tedesca È Una Città Situata Nella Parte Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grande città industriale tedesca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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