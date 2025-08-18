Grande città industriale tedesca
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SOLUZIONE: HANNOVER Questa grande città industriale tedesca è una città situata nella parte nord
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Grande città industriale tedesca nei cruciverba: la soluzione di 76 lettere è Hannover questa Grande Città Industriale Tedesca È Una Città Situata Nella Parte Nord
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grande città industriale tedesca
- Risposta: HANNOVER QUESTA GRANDE CITTÀ INDUSTRIALE TEDESCA È UNA CITTÀ SITUATA NELLA PARTE NORD
- Lunghezza: 76 lettere
- Schema parole: 14-6-5-11-7-1-3-5-7-5-5-4
- Schema utile: H________________ ______ _____ ___________ _______ _ ___ _____ _______ _____ _____ ____
- Inizia con: H
- Finisce con: D
Le 76 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con grande: Un grande piatto di metallo
Con città: Antica città della Giudea
Con industriale: Dimora di un solo ambiente già industriale ing.