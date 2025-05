Una località romena nei cruciverba: la soluzione è Timisoara

TIMISOARA

Curiosità e Significato di "Timisoara"

La soluzione Timisoara di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Timisoara per scoprire curiosità e dettagli utili.

Timi?oara è una città situata nel vest della Romania, nota per la sua architettura storica e il suo ruolo centrale nei movimenti rivoluzionari del 1989. È la capitale del distretto di Timi? e presenta una vivace cultura multiculturale, con influenze ungheresi, serbe e austriache. La città è anche conosciuta come Piccola Vienna per i suoi eleganti edifici.

