SOLUZIONE: SATRAPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il governatore nell antica Persia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il governatore nell antica Persia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Satrapo? Nel contesto dell'antica Persia, il satrapo rappresentava l'autorità suprema in una regione, esercitando poteri amministrativi e militari. Questa figura si occupava di mantenere l'ordine, tassare i territori e garantire la fedeltà allo stato centrale. Il ruolo richiedeva capacità di leadership e una stretta collaborazione con il sovrano. La posizione era molto importante per consolidare il dominio dell'impero e assicurare la stabilità delle aree controllate. Il satrapo era dunque un elemento chiave dell'amministrazione persiana.

Se la definizione "Il governatore nell antica Persia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il governatore nell antica Persia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Satrapo:

S Savona A Ancona T Torino R Roma A Ancona P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il governatore nell antica Persia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

