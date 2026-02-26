Gli abitanti dell odierno Myanmar

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli abitanti dell odierno Myanmar

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli abitanti dell odierno Myanmar' è 'Birmani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIRMANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli abitanti dell odierno Myanmar" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli abitanti dell odierno Myanmar". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Birmani? Le persone che vivono nell’attuale Myanmar sono conosciute con un termine che indica la loro provenienza e cultura. Questi individui hanno una storia ricca e complessa, caratterizzata da tradizioni antiche e influenze diverse nel corso dei secoli. La loro identità si riflette nelle usanze, nelle lingue e nelle religioni praticate quotidianamente. La loro presenza è fondamentale per comprendere la diversità etnica e culturale di quella regione del Sud-est asiatico. Questi abitanti sono un esempio di comunità con radici profonde.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli abitanti dell odierno Myanmar nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Birmani

Per risolvere la definizione "Gli abitanti dell odierno Myanmar", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli abitanti dell odierno Myanmar" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Birmani:

B Bologna I Imola R Roma M Milano A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli abitanti dell odierno Myanmar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli Asiatici di MandalayAbitano l odierna MyanmarGli Asiatici di YangonLa seconda città per abitanti dell Alto AdigeGli abitanti dell isola greca del ColossoÈ la terza città dell Austria per numero di abitantiAntichi abitanti dell ApuliaAbitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna