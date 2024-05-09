Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna

Home / Soluzioni Cruciverba / Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna' è 'Bolognesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLOGNESI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Bolognesi? I bolognesi sono le persone che abitano nella città di Bologna, capoluogo dell'Emilia-Romagna. Questi cittadini condividono una forte identità culturale e storica legata alle tradizioni della loro città, famosa per le sue torri, i portici e l'università più antica d'Europa. La comunità bolognese si distingue per il suo senso di appartenenza e per il modo in cui conserva e tramanda le proprie usanze. La loro presenza è fondamentale per l'identità della città stessa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Bolognesi

La definizione "Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna" conferma che la soluzione 'Bolognesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bolognesi

B Bologna O Otranto L Livorno O Otranto G Genova N Napoli E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitanti del capoluogo dell EmiliaRomagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bolognesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passeggiano in portici patrimonio dell UmanitàEmiliani come Cristina D Avena e Lucio DallaVivono all ombra della torre della GarisendaUna francese del capoluogo dell OccitaniaIl capoluogo dell AisneLa seconda città per abitanti dell Alto AdigeGli abitanti dell isola greca del ColossoAbitanti di un capoluogo abruzzese