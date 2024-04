La Soluzione ♚ Gli abitanti dell isola greca del Colosso

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RODIESI

Curiosità su Gli abitanti dell isola greca del colosso: Storicamente era famosa per il colosso di rodi, statua del dio elio, una delle sette meraviglie del mondo antico. la città medievale del capoluogo dal 1988 è inserita... Il Colosso di Rodi fu una delle sette meraviglie del mondo classico; era un'enorme statua di bronzo del dio Elio situata nel porto di Rodi nel III secolo a.C. Secondo studi contemporanei il colosso non si sarebbe trovato all'accesso del porto, come porta di ingresso per le navi, ma era collocato su un pilastro all'interno di quella che è conosciuta come città vecchia o acropoli di Rodi (che divenne la città dei cavalieri di Malta), in posizione sopraelevata sulla collinetta subito antistante al porto, in modo che fungesse da faro.

