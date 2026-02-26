Giocò nella Juve con Charles e Boniperti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giocò nella Juve con Charles e Boniperti' è 'Sivori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIVORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giocò nella Juve con Charles e Boniperti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giocò nella Juve con Charles e Boniperti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sivori? Sivori è stato un celebre calciatore argentino che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Juventus. Durante la sua carriera, ha condiviso il campo con grandi campioni come Charles e Boniperti, formando un trio di talento e determinazione. La sua abilità tecnica e il suo spirito competitivo gli hanno permesso di conquistare numerosi trofei e di diventare un punto di riferimento per i tifosi bianconeri. La sua presenza in squadra ha contribuito a scrivere pagine importanti del calcio italiano.

Quando la definizione "Giocò nella Juve con Charles e Boniperti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giocò nella Juve con Charles e Boniperti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sivori:

S Savona I Imola V Venezia O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giocò nella Juve con Charles e Boniperti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

