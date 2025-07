Riproduzione su carta nei cruciverba: la soluzione è Fotocopia

FOTOCOPIA

Curiosità e Significato di Fotocopia

Approfondisci la parola di 9 lettere Fotocopia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fotocopia? Riproduzione su carta indica il processo di duplicare un documento o un'immagine attraverso una fotocopia. La parola fotocopia si riferisce proprio a questa tecnica di riproduzione fedele, spesso usata in ufficio o a scuola per condividere informazioni rapidamente. È un modo semplice e immediato per ottenere copie di documenti originali, rendendo facile la diffusione di contenuti cartacei.

Come si scrive la soluzione Fotocopia

La definizione "Riproduzione su carta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

T Torino

O Otranto

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E S L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGELO" SGELO

