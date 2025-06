Area alle spalle del fronte nei cruciverba: la soluzione è Retrovie

RETROVIE

Curiosità e Significato di Retrovie

La soluzione Retrovie di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Retrovie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Retrovie? Retrovie indica le aree situate dietro al fronte di un campo o di una battaglia, spesso meno visibili e più protette. Nel linguaggio militare, si riferisce alle zone di supporto o di rifornimento. È un termine che evoca quella parte nascosta e strategica, fondamentale per sostenere l’intera operazione. In modo simile, nel calcio, le retrovie sono le zone dietro la linea offensiva, fondamentali per la difesa e il contrattacco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Da esse si fanno affluire le truppe di rincalzoDa esse affluiscono truppeIn campo militare sono situate indietroUn area di Parigi di fronte alla Torre EiffelL area parigina di fronte alla Torre EiffelTuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalle

Come si scrive la soluzione Retrovie

Se "Area alle spalle del fronte" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A U S A G R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAGUARO" SAGUARO

