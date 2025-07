Sono situate dietro il fronte nei cruciverba: la soluzione è Retrovie

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono situate dietro il fronte

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono situate dietro il fronte' è 'Retrovie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETROVIE

Curiosità e Significato di Retrovie

Hai risolto il cruciverba con Retrovie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Retrovie.

Perché la soluzione è Retrovie? Retrovie indica le strade o i percorsi situati dietro il fronte principale, spesso accessori o secondari rispetto a una via principale. È un termine che si usa anche in ambito militare o logistico per descrivere aree posteriori o di retroguardia. In generale, richiama ciò che si trova dietro, lontano dal centro di attenzione o dal punto di partenza. Quindi, è un modo per indicare le zone più nascoste o meno visibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In campo militare sono situate indietroSono di fronte ai RegginiDietro la linea del fronteSono uguali all originaleI bei sono originali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Retrovie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono situate dietro il fronte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I E M T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEATI" MEATI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.