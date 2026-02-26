Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni' è 'Principe Nero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRINCIPE NERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Principe Nero? Il nome è associato a un condottiero di origini sconosciute che si distinse con grande coraggio durante il conflitto tra Inghilterra e Francia. La sua figura misteriosa e il suo atteggiamento audace gli valsero un soprannome che richiama la figura di un sovrano oscuro, simbolo di forza e determinazione. La sua presenza sul campo di battaglia ispirò timore e rispetto tra le truppe, lasciando un segno indelebile nella storia di quel periodo turbolento. La leggenda si tramanda ancora oggi.

La soluzione associata alla definizione "Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Principe Nero:

P Padova R Roma I Imola N Napoli C Como I Imola P Padova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un Edoardo che si distinse nella guerra dei Cent Anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

