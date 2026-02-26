Crimini terroristici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Crimini terroristici' è 'Attentati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTENTATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Crimini terroristici" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Crimini terroristici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Attentati? Gli attentati sono azioni violente pianificate con l’obiettivo di provocare paura e destabilizzare una società. Spesso sono orchestrati da gruppi che vogliono diffondere il terrore attraverso esplosioni, sparatorie o altri atti distruttivi. Questi atti mirano a colpire persone innocenti e a creare un clima di insicurezza diffusa. La loro natura improvvisa e pericolosa li rende tra le minacce più gravi alla stabilità di un paese e alla vita quotidiana dei cittadini.

Quando la definizione "Crimini terroristici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Crimini terroristici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Attentati:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Crimini terroristici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

