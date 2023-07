Alda: Crimini e misfatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alda: Crimini e misfatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALAN

Significato/Curiosità : Alda: Crimini e misfatti

"Alda Alan è un'abile investigatrice privata specializzata in crimini e misteri. Con la sua intelligenza acuta e la perseveranza, risolve casi intricati, svelando misfatti celati e portando i colpevoli davanti alla giustizia. Le sue indagini la conducono in un labirinto di segreti, intrighi e oscure verità, mentre affronta avversari pericolosi e mantiene saldo il suo senso di giustizia. Alda Alan è l'incarnazione della determinazione e dell'integrità, lottando per ristabilire l'ordine e riportare la verità alla luce nel cuore dei crimini più oscuri."

Altre risposte alla domanda : Alda: Crimini e misfatti : alda; crimini; misfatti; Essere balda nzosi come reucci da pollaio; Il bricco con l acqua calda ; Scalda no palmi e dita; Salda ndosi con ileo e pube forma l osso iliaco; Apparecchio per riscalda mento ad aria calda ; Alda, crimini e misfatti; Compiono crimini terroristici; S istruiscono contro autori di gravi crimini ; _ Alda, fra gli interpreti di crimini e misfatti; Kruscev ne denunciò i crimini ; Alda, Crimini e misfatti ; _ Alda, fra gli interpreti di Crimini e misfatti ; Alda __: Crimini e misfatti ; Alda: Crimini e misfatti tratta dal film, è con Woody Allen;

