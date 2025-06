Lo suscitano i feroci attentati terroristici nei cruciverba: la soluzione è Orrore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo suscitano i feroci attentati terroristici' è 'Orrore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORRORE

Curiosità e Significato di Orrore

Hai risolto il cruciverba con Orrore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Orrore.

Perché la soluzione è Orrore? Orrrore si riferisce a un sentimento di profondo sgomento, paura o disgusto provocato da eventi terribili, come attentati terroristici. È l’emozione che ci prende di fronte a situazioni estreme e sconvolgenti, suscitando un senso di incredulità e dolore. In momenti così drammatici, l’orrore ci accompagna come un riflesso naturale della nostra umanità e sensibilità.

Come si scrive la soluzione Orrore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo suscitano i feroci attentati terroristici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

R Roma

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S E P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPESE" SPESE

