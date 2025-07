Un calcio da undici metri nei cruciverba: la soluzione è Rigore

Home / Soluzioni Cruciverba / Un calcio da undici metri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un calcio da undici metri' è 'Rigore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIGORE

Curiosità e Significato di Rigore

La soluzione Rigore di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rigore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rigore? RIGORE è il calcio di punizione assegnato quando un giocatore viene fallosamente fermato all’interno dell’area avversaria. Si tratta di una penalità importante, perché permette di tentare un tiro diretto verso la porta senza ostacoli. Spesso definito “un calcio da undici metri”, rappresenta un momento cruciale che può decidere l’esito di una partita. Un vero e proprio colpo di scena nel calcio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I metri del calcio di rigoreI metri di un calcio di rigoreCervide con palchi palmati fino a due metriIl calcio americanoLa squadra di calcio di Monaco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rigore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un calcio da undici metri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R C G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRAIG" CRAIG

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.