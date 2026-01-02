Vescichetta in cui si raccoglie la bile

Home / Soluzioni Cruciverba / Vescichetta in cui si raccoglie la bile

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vescichetta in cui si raccoglie la bile' è 'Colecisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLECISTI

Perché la soluzione è Colecisti? La colecisti è un piccolo organo situato sotto il fegato che immagazzina la bile prodotta dal fegato. Quando questa sostanza si concentra troppo, può formarsi una piccola sacca piena di liquido. Questo accumulo può causare fastidi o dolore, specialmente dopo pasti ricchi di grassi. La presenza di questa sacca piena di bile rappresenta un problema comune che può richiedere intervento medico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vescichetta in cui si raccoglie la bile" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vescichetta in cui si raccoglie la bile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vescichetta in cui si raccoglie la bile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colecisti

Quando la definizione "Vescichetta in cui si raccoglie la bile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vescichetta in cui si raccoglie la bile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colecisti:

C Como O Otranto L Livorno E Empoli C Como I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vescichetta in cui si raccoglie la bile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Altro nome della cistifelleaFrutteti in cui si raccoglie con le retiEdifici in cui si osserva l ordineIl male di cui ci si consola facilmentePianta da cui si ricava una polvere insetticidaIl braccio di cui ci si fida ciecamente