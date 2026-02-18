senza fondo = lo è uno che mangia smodatamente

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'senza fondo = lo è uno che mangia smodatamente' è 'Pozzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POZZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "senza fondo = lo è uno che mangia smodatamente" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "senza fondo = lo è uno che mangia smodatamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pozzo? Un pozzo può sembrare un semplice foro nel terreno, ma il suo nome suggerisce qualcosa di più profondo e inesauribile. Quando si parla di qualcuno che mangia con appetito smisurato, si usa spesso questa metafora, indicando una voracità che sembra non avere limiti. Questa immagine richiama l’idea di un baratro senza fondo, che si apre nel cuore di chi si abbandona a pasti abbondanti e insaziabili. La parola evoca quindi un’immagine di abbondanza e desiderio che sembra non poter essere soddisfatto, lasciando un senso di continua insaziabilità.

La definizione "senza fondo = lo è uno che mangia smodatamente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "senza fondo = lo è uno che mangia smodatamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pozzo:

P Padova O Otranto Z Zara Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "senza fondo = lo è uno che mangia smodatamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

