Misura l umidità nell aria nei cruciverba: la soluzione è Igrometro

IGROMETRO

Curiosità e Significato di Igrometro

Perché la soluzione è Igrometro? Un igrometro è uno strumento che misura l’umidità presente nell’aria, aiutandoti a capire se l’ambiente è troppo secco o troppo umido. È utile in case, uffici e serre per mantenere condizioni ottimali e prevenire problemi come muffe o secchezza della pelle. Con un igrometro, puoi monitorare facilmente l’umidità e regolare l’aria secondo le tue esigenze.

Come si scrive la soluzione Igrometro

I Imola

G Genova

R Roma

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

