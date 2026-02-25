Compongono le molecole

SOLUZIONE: ATOMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Compongono le molecole" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compongono le molecole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Atomi? Gli atomi sono le unità fondamentali di tutte le sostanze chimiche, formando la base di ogni materia conosciuta. Sono particelle microscopiche che, combinandosi tra loro, creano le molecole, strutture più complesse capaci di costituire elementi e composti. La loro disposizione e il modo in cui si legano influenzano le proprietà di ogni sostanza. Studiare gli atomi permette di comprendere meglio la composizione e il comportamento del mondo che ci circonda.

Compongono le molecole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Atomi

Per risolvere la definizione "Compongono le molecole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compongono le molecole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Atomi:

A Ancona T Torino O Otranto M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compongono le molecole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

