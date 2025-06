Sono costituiti da molecole di Dna nei cruciverba: la soluzione è Cromosomi

CROMOSOMI

Curiosità e Significato di Cromosomi

Perché la soluzione è Cromosomi? I cromosomi sono strutture presenti nelle cellule, composti da lunghe molecole di DNA che contengono le istruzioni genetiche per lo sviluppo e il funzionamento del corpo. Sono come dei libri di istruzioni molto complessi, fondamentali per trasmettere le caratteristiche ereditarie. La loro presenza e organizzazione variano tra le diverse specie, rendendo ogni organismo unico.

Come si scrive la soluzione Cromosomi

Hai davanti la definizione "Sono costituiti da molecole di Dna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

S Savona

O Otranto

M Milano

I Imola

