Attrezzo da falegname

Home / Soluzioni Cruciverba / Attrezzo da falegname

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attrezzo da falegname' è 'Tenaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENAGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attrezzo da falegname" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzo da falegname". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tenaglia? Una tenaglia è uno strumento utilizzato da chi lavora il legno per afferrare, stringere o tagliare materiali. Si compone di due bracci uniti da un perno, permettendo di esercitare una pressione precisa su pezzi di piccole dimensioni. Questo attrezzo è fondamentale nei lavori artigianali e nelle riparazioni, offrendo stabilità e controllo durante le operazioni. La sua forma e funzionalità sono studiate per facilitare operazioni delicate e di precisione nel settore del legno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Attrezzo da falegname nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tenaglia

La soluzione associata alla definizione "Attrezzo da falegname" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzo da falegname" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tenaglia:

T Torino E Empoli N Napoli A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzo da falegname" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Strappa i chiodiUn arnese dotato di ganasceUn attrezzo a denti sporgenti del falegnameAttrezzo da demolitoriAttrezzo ginnicoL attrezzo ginnico su cui si continua a rimbalzareAttrezzo per pressare il foraggio destinato ai cavalli