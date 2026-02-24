La gallina vecchia lo fa buono

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La gallina vecchia lo fa buono' è 'Brodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRODO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La gallina vecchia lo fa buono" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La gallina vecchia lo fa buono". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Brodo? Il brodo è un ingrediente fondamentale nella cucina di molte culture, apprezzato per il suo sapore ricco e avvolgente. La saggezza popolare suggerisce che anche una gallina più anziana può regalare un risultato gustoso, simbolo di come l’esperienza e la pazienza possano valorizzare ogni ingrediente. In cucina, spesso si preferisce usare parti di animali più maturi per ottenere un gusto più intenso, che si riflette nel risultato finale. La qualità del brodo deriva anche dalla lunga cottura e dall’amore nel prepararlo.

Le 5 lettere della soluzione Brodo:

B Bologna R Roma O Otranto D Domodossola O Otranto

