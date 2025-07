Serve per il risotto giallo nei cruciverba: la soluzione è Brodo

BRODO

Curiosità e Significato di Brodo

Perché la soluzione è Brodo? Il brodo è un liquido saporito ottenuto facendo bollire carne, ossa o verdure, usato come base per zuppe e risotti. Per il risotto giallo, il brodo arricchisce di gusto e crea una consistenza cremosa, indispensabile per ottenere un piatto convincente e ben equilibrato. In cucina, il brodo è il segreto per valorizzare ogni ingrediente e portare in tavola sapori autentici e avvolgenti.

Come si scrive la soluzione Brodo

B Bologna

R Roma

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A R S I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARISA" MARISA

