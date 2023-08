Sono usciti dalla giovinezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono usciti dalla giovinezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ADULTI

Significato/Curiosità : Sono usciti dalla giovinezza

Gli "adulti" rappresentano una fase matura della vita, indicando un individuo che ha attraversato la giovinezza ed è entrato nella piena responsabilità e maturità. Questo periodo è caratterizzato da una maggiore autonomia, decisioni autonome e sfide più complesse. Gli adulti sono spesso coinvolti nel mondo del lavoro, delle relazioni personali e delle questioni sociali. Mentre la giovinezza è segnata da scoperta e crescita, la fase adulta richiede il bilanciamento di molteplici responsabilità. Questo passaggio rappresenta una tappa significativa nello sviluppo umano, segnando un periodo di evoluzione personale e contribuzione alla società in modi più profondi e impegnativi.

