La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono le intruse' è 'Estranee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTRANEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono le intruse" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le intruse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Estranee? Le presenze che non appartengono a un ambiente o a un contesto specifico vengono considerate come elementi non desiderati, spesso provocando disagio o confusione tra chi si trova in quella situazione. Queste presenze sono percepite come estranee, non familiari o riconosciute, e possono disturbare l’armonia di un luogo o di un gruppo. La loro presenza può essere invisibile o evidente, ma sempre suscettibile di essere riconosciuta come qualcosa di diverso rispetto a ciò che è normale o previsto.

Quando la definizione "Lo sono le intruse" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le intruse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Estranee:

E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona N Napoli E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le intruse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

