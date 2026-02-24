Prediligere scegliere

SOLUZIONE: PREFERIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prediligere scegliere" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prediligere scegliere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Preferire? Preferire significa avere una preferenza o una scelta tra diverse opzioni, indicando una predilezione per una rispetto alle altre. È un atteggiamento che si manifesta nelle decisioni quotidiane, come preferire un piatto rispetto a un altro o un’attività rispetto a un’altra. Questa inclinazione riflette i gusti personali e le priorità individuali, influenzando le scelte che facciamo nella vita di tutti i giorni. La capacità di preferire aiuta a definire le proprie preferenze e a seguire un percorso che rispecchia i propri desideri.

Quando la definizione "Prediligere scegliere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prediligere scegliere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Preferire:

P Padova R Roma E Empoli F Firenze E Empoli R Roma I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prediligere scegliere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

