Scegliere per un incarico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scegliere per un incarico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NOMINARE

Significato/Curiosita : Scegliere per un incarico

Recitarono insieme; al termine, dopo un breve silenzio, wolf esclamò: «bene, non c'è dubbio che noi dovremmo scegliere hargitay e meloni». wolf ritenne che... il contratto da persona da nominare è quel contratto con cui una parte (lo stipulante) si riserva il potere di nominare, entro il termine legale (tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scegliere per un incarico : scegliere; incarico; scegliere separando il buono dal meno buono; La manopola per scegliere ; Opzioni fra le quali si può scegliere ; Atto a scegliere gli elementi migliori; Elezioni per scegliere il candidato presidente USA; Hanno l incarico di eseguire le ultime volontà del de cuius; incarico da svolgere; In ambito militare un incarico ben definito; incarico per diplomatici; Sollevare un allenatore dal suo incarico ;

