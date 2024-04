La definizione e la soluzione di 6 lettere: Aiuta a scegliere la metà campo. MONETA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Per moneta in senso generale si intende tutto quello che viene utilizzato come mezzo di pagamento e intermediario degli scambi e che svolge le funzioni di: misura del valore (moneta come unità di conto); mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e in genere nelle transazioni commerciali (moneta come strumento di pagamento); fondo di valore (moneta come riserva di valore);La funzione "centrale" della moneta è quella di strumento di pagamento, visto che le altre funzioni sono o conseguenza di essa o condizione favorevole per il suo svolgimento. La distinzione tra unità di conto e mezzo di pagamento era più evidente nelle ...

moneta f sing

(obsoleto) (poetico) (raro) femminile di moneto

Sostantivo

moneta ( approfondimento) f sing (pl.: monete)

(economia) (commercio) (finanza) oggetto metallico circolare di piccole dimensioni, dal valore finanziario simbolico Un tempo le monete valevano esattamente il proprio peso, ma oggi il valore dipende solitamente dal materiale impiegato per coniarle. (per estensione) (numismatica) oggetto utilizzato per scambi e transazioni anche con (senso figurato) Le conchiglie sono moneta di scambio per alcuni popoli isolani (per estensione) riferimento appunto ad un tipo di moneta: estera, nazionale o europea il passaggio di moneta , dalla lira e da altre monete all'euro, ha permesso di stabilire un cambiamento di prezzi in quasi tutto il mondo

Sillabazione

mo | né | ta

Pronuncia

IPA: /mo'neta/

Etimologia / Derivazione

dal latino moneta, uno degli appellativi di Giunone, la quale soleva avvertire monere cioè "ammonire, avvisare", i Romani quando incombevano pericoli; pertanto moneta deriva dal tempio della dea attiguo alla zecca ove venivano coniate le monete romane

Sinonimi

banconota

( per estensione ) divisa, valuta

divisa, valuta denaro, soldi, contante, spiccioli, quattrini,

Parole derivate

cartamoneta, demonetizzare, monetario, smonetare

Alterati

( diminutivo ) monetina

monetina ( spregiativo ) monetuccia

monetuccia (peggiorativo) monetaccia

Iponimi

lira, euro, petissa

