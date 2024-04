La Soluzione ♚ L esame psicologico basato sull osservazione di particolari macchie d inchiostro

La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TEST DI RORSCHACH

Curiosità su L esame psicologico basato sull osservazione di particolari macchie d inchiostro: Botticelli. l'interpretazione di macchie di inchiostro era parte integrante di un gioco del tardo diciannovesimo secolo. quello di rorschach fu, però, il primo... In psicologia e psichiatria, il test di Rorschach (pr. /'rorax/), così chiamato dal nome del suo creatore Hermann Rorschach (1884-1922), è un noto test psicologico proiettivo utilizzato per l'indagine della personalità. In particolare, fornisce dati utili per quanto riguarda il funzionamento del pensiero, l'esame di realtà, il disagio affettivo e la capacità di rappresentazione corretta di sé e degli altri nelle relazioni.

