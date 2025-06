Tenere ben nascosto nei cruciverba: la soluzione è Celare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tenere ben nascosto' è 'Celare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Celare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Celare.

Perché la soluzione è Celare? Celare significa nascondere o occultare qualcosa, rendendola meno visibile agli occhi degli altri. È un verbo che si usa quando si decide di non mostrare o divulgare un'informazione, un oggetto o un sentimento. Spesso viene impiegato in contesti di discrezione o segretezza, sottolineando l'atto di tenere qualcosa lontano dalla vista o dalla conoscenza pubblica. La scelta di celare può essere motivata da necessità o strategia.

C Como

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

