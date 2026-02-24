Un cane chiazzato

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cane chiazzato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cane chiazzato' è 'Dalmata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DALMATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cane chiazzato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane chiazzato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Dalmata? Il Dalmata è un cane noto per il suo manto distintivo, caratterizzato da ampie macchie nere o color fegato su uno sfondo bianco. La sua pelle presenta questa particolare distribuzione di segni che rendono ogni esemplare unico e facilmente riconoscibile. Originario della Croazia, è stato storicamente utilizzato come cane da lavoro e da caccia, ma anche come compagno fedele. La sua presenza imponente e il suo aspetto vivace lo rendono un animale molto amato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un cane chiazzato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dalmata

Per risolvere la definizione "Un cane chiazzato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane chiazzato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dalmata:

D Domodossola A Ancona L Livorno M Milano A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane chiazzato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cane dal mantello maculatoUno dei 101 DisneyGrosso cane maculatoUn gemito del caneSi fanno aiutare da un caneRobusto cane da difesa tedescoImponente cane da guardiaBorder cane da pastore