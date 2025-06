Uno dei 101 Disney nei cruciverba: la soluzione è Dalmata

DALMATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Dalmata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dalmata? Il Dalmata è un cane di origine italiana, famoso per il suo caratteristico mantello bianco con macchie nere. Apprezzato come cane da compagnia e da lavoro, è noto anche per essere protagonista di film e storie famose. Questa razza elegante e vivace rappresenta uno dei simboli italiani nel mondo degli animali domestici. Un vero e proprio esempio di eleganza e allegria canina.

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

