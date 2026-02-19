Vezzi e carezze

SOLUZIONE: MOINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vezzi e carezze" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vezzi e carezze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Moine? Le moine sono atteggiamenti o gesti fini e delicati, spesso accompagnati da parole dolci o sussurri, che esprimono affetto, tenerezza o desiderio di rassicurare qualcuno. Questi gesti possono manifestarsi attraverso carezze leggere, sguardi complici o parole sussurrate con dolcezza, creando un senso di intimità e complicità tra le persone. Le moine sono spesso utilizzate per trasmettere emozioni profonde senza bisogno di parole, rafforzando legami affettivi e offrendo conforto. Sono piccoli gesti che rendono speciale ogni momento condiviso e che parlano di un sentimento sincero.

Vezzi e carezze nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Moine

Se la definizione "Vezzi e carezze" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vezzi e carezze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Moine:

M Milano O Otranto I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vezzi e carezze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

