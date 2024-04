La Soluzione ♚ Pungenti alle carezze La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pungenti alle carezze. ISPIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Pungenti alle carezze: San Martino è una poesia di Giosuè Carducci. Fa parte della raccolta Rime nuove del 1887, che raccoglie liriche scritte dal 1861 al 1887. «L'autografo reca il titolo Autunno e in calce la data "8 decembre 1883: finito ore 3 pomeridiane"». La poesia, con il titolo San Martino (in maremma pisana), fu pubblicata per la prima volta nel supplemento Natale e capo d'anno de L'Illustrazione Italiana del dicembre 1883. È inserita nel volume III dell'edizione nazionale delle Opere.Due liriche di Ippolito Nievo, composte nello stesso metro di quella del Carducci e pubblicate venticinque anni prima nel 1858, contengono alcune parole e immagini ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: San Martino è una poesia di Giosuè Carducci. Fa parte della raccolta Rime nuove del 1887, che raccoglie liriche scritte dal 1861 al 1887. «L'autografo reca il titolo Autunno e in calce la data "8 decembre 1883: finito ore 3 pomeridiane"». La poesia, con il titolo San Martino (in maremma pisana), fu pubblicata per la prima volta nel supplemento Natale e capo d'anno de L'Illustrazione Italiana del dicembre 1883. È inserita nel volume III dell'edizione nazionale delle Opere.Due liriche di Ippolito Nievo, composte nello stesso metro di quella del Carducci e pubblicate venticinque anni prima nel 1858, contengono alcune parole e immagini ... ispidi m pl

maschile plurale di ispido Sillabazione ì | spi | di Etimologia / Derivazione vedi ispido Sinonimi irti, irsuti

spinosi, pungenti, duri

scontrosi, sgarbati, rudi, rozzi, villani, intrattabili

(senso figurato) ruvidi Contrari lisci, morbidi

La risposta di 6 lettere per risolvere 'Pungenti alle carezze' è ISPIDI.