SOLUZIONE: TENIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un verme parassita" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un verme parassita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tenia? La tenia è un parassita che si insedia nell'intestino di alcuni animali e dell'uomo. Questo verme piatto può raggiungere lunghezze considerevoli e si trasmette principalmente attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta. Una volta nello stomaco, la tenia si aggancia alle pareti intestinali, nutrendosi dei nutrienti dell'ospite. La presenza di questa creatura può causare disturbi digestivi e malesseri vari, rendendo importante adottare pratiche di igiene e cottura adeguate. La prevenzione è fondamentale per evitare infezioni di questo tipo.

La definizione "Un verme parassita" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un verme parassita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tenia:

T Torino E Empoli N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un verme parassita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

