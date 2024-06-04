Un verme che fa dimagrire

Home / Soluzioni Cruciverba / Un verme che fa dimagrire

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un verme che fa dimagrire' è 'Tenia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un verme che fa dimagrire" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un verme che fa dimagrire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tenia? La tenia è un parassita che può infettare l'intestino umano, causando perdita di peso e malessere. La sua presenza può portare a dimagrimento rapido e problemi digestivi. Si tratta di un verme che si nutre di nutrienti dall'ospite, contribuendo a ridurne le riserve energetiche. La sua identificazione e il trattamento sono fondamentali per ristabilire la salute.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un verme che fa dimagrire nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tenia

Se la definizione "Un verme che fa dimagrire" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un verme che fa dimagrire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tenia:

T Torino E Empoli N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un verme che fa dimagrire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il più solitario dei vermiIl verme solitarioVerme parassita dell intestinoVerme che fa dimagrireNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progetto