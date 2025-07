Una milizia della Rivoluzione Francese nei cruciverba: la soluzione è Guardia Nazionale

GUARDIA NAZIONALE

Curiosità e Significato di Guardia Nazionale

Perché la soluzione è Guardia Nazionale? La Guardia Nazionale era una milizia popolare creata durante la Rivoluzione Francese, formata da cittadini comuni pronti a difendere i principi rivoluzionari. Il suo ruolo principale era mantenere l’ordine interno e opporsi alle minacce esterne, rappresentando il coinvolgimento diretto dei cittadini nel processo rivoluzionario. È un simbolo di partecipazione civica e di lotta per la libertà.

Come si scrive la soluzione Guardia Nazionale

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N C I O A R V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARNIVORE" CARNIVORE

