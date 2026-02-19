La tipica via di Venezia

SOLUZIONE: CALLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La tipica via di Venezia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tipica via di Venezia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Calle? Una calle rappresenta la strada più caratteristica e diffusa tra i canali di Venezia, spesso stretta e sinuosa, che si snoda tra le case antiche della città. Questi passaggi sono il cuore pulsante della movida locale e delle attività quotidiane, creando un labirinto di percorsi che invitano a scoprire angoli nascosti e scorci unici. Le calle sono spesso adornate da ponticelli, panni stesi e negozi tradizionali, dando vita a un paesaggio urbano ricco di storia e cultura. È impossibile visitare Venezia senza immergersi in questa atmosfera unica.

Per risolvere la definizione "La tipica via di Venezia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tipica via di Venezia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Calle:

C Como A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tipica via di Venezia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

