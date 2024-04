La definizione e la soluzione di 5 lettere: Fiori a imbuto. CALLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La calle (plur. calli) è la tipica via veneziana, incassata tra due file continue di edifici adibiti ad abitazione anche con negozi e laboratori al pian terreno. Invece le strade che costeggiano un canale vengono definite fondamente. Il termine calle deriva dal latino callis che significa "viottolo" o "sentiero". Nel antico volgare assunse anche il significato di "camino" o ''passaggio" (p.e. in Dante, Inferno: …pianeta / che mena dritto altrui per ogne calle.) o anche "atto del procedere". In questa accezione è ancora usato da Leopardi (…allor che ignudo e solo / per novo calle a peregrina stanza / verrà lo spirto mio).

calle ( approfondimento) f sing(pl.: calli)

(architettura) strada molto stretta incassata tra due file parallele di edifici, tipica dell'Italia nordorientale

Sillabazione

càl | le

Etimologia / Derivazione

Dal veneziano cale

