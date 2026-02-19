Simile omologa

SOLUZIONE: ANALOGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Simile omologa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Simile omologa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Analoga? Un'analoga rappresenta qualcosa che condivide caratteristiche o funzioni simili a un'altra, anche se differisce per forma o contesto. Questo concetto permette di confrontare elementi diversi che, pur appartenendo a contesti diversi, possiedono aspetti comparabili. L'analogia favorisce la comprensione attraverso il collegamento tra due realtà diverse ma affini, facilitando il riconoscimento di somiglianze e differenze. In molti campi, dall'arte alla scienza, l'uso di analoghe aiuta a spiegare concetti complessi o a trovare soluzioni innovative, creando ponti tra mondi apparentemente distanti.

Se la definizione "Simile omologa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Simile omologa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Analoga:

A Ancona N Napoli A Ancona L Livorno O Otranto G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Simile omologa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

