Identica o quasi

Home / Soluzioni Cruciverba / Identica o quasi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Identica o quasi' è 'Analoga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANALOGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Identica o quasi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Identica o quasi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Analoga? Quando due cose condividono caratteristiche molto simili, si può parlare di una relazione di somiglianza tra di esse. Questa relazione indica che gli elementi sono quasi uguali o presentano variazioni minime, rendendoli facilmente confrontabili. In ambito scientifico o tecnico, si usano spesso per descrivere modelli, strutture o fenomeni che, pur non essendo uguali, mostrano affinità notevoli. La comprensione di queste relazioni aiuta a fare analogie e approfondimenti tra concetti affini.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Identica o quasi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Analoga

In presenza della definizione "Identica o quasi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Identica o quasi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Analoga:

A Ancona N Napoli A Ancona L Livorno O Otranto G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Identica o quasi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Simile omologaQuasi infrantaCosì sono gli usci quasi chiusiEssere quasi ugualeQuasi oscenoNon è stupido ma quasi