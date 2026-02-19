Prendendola si sbaglia

SOLUZIONE: CANTONATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prendendola si sbaglia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prendendola si sbaglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cantonata? Quando una persona fa un errore evidente o si lascia ingannare da un'idea sbagliata, si dice che ha preso una cantonata. Questa espressione indica un'azione in cui si commette un passo falso o si cade in un equivoco, spesso senza rendersene conto. È un modo colloquiale per sottolineare che qualcuno ha agito in modo sconsiderato o ha frainteso una situazione. La frase viene usata anche per commentare scherzosamente o criticare una mancanza di attenzione. La vita ci presenta molte occasioni in cui si può prendere una cantonata.

La definizione "Prendendola si sbaglia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prendendola si sbaglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cantonata:

C Como A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prendendola si sbaglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

