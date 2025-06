Si prende sbagliando nei cruciverba: la soluzione è Cantonata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si prende sbagliando' è 'Cantonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTONATA

Curiosità e Significato... La parola Cantonata è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cantonata.

Perché la soluzione è Cantonata? Cantonata indica un errore o un equivoco, spesso causato da una svista o da una scelta sbagliata. È come quando si commette un passo falso senza volerlo, magari cercando di risolvere qualcosa e invece combinandone un’altra. In parole semplici, è un modo colloquiale per dire che si è preso un abbaglio. E, come dice il detto, si prende sbagliando, perché tutti impariamo anche dai nostri sbagli.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

