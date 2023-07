Avverbio che indica la peggiore delle ipotesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avverbio che indica la peggiore delle ipotesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERLOMENO

Significato/Curiosita : Avverbio che indica la peggiore delle ipotesi

Peggio (di così) indica una brutta situazione in cui ci si trova, nello specifico la peggiore delle possibili pelare la gazza senza che strilli imbrogliare... Poesie, ossia di testi che seguano la versificazione e si contrappongano, perlomeno idealmente, ai testi in prosa. il sostantivo deriva dal verbo greco p... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Avverbio che indica la peggiore delle ipotesi : avverbio; indica; peggiore; delle; ipotesi; avverbio che limita; avverbio interrogativo con valore causale; Un avverbio di luogo; avverbio di luogo; avverbio di negazione che precede un verbo; indica no una postilla; indica un vino di pregio; indica no il potere antidetonante della benzina; La targhetta che indica ai commensali dove sedersi; Linee che nelle carte indica no uguali temperature medie; Ci si va nel peggiore dei casi; L offesa peggiore ; A volte può essere peggiore del male; Opposto al peggiore ; L insalata... peggiore per il Titanic; Il Giuseppe scultore delle Scogliere a Milano; La figura retorica delle parabole; La penultima e la più solenne delle otto ore canoniche; Arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali; delle Amazzoni; Basata solo su ipotesi ; Introduce un ipotesi ; Inizio di ipotesi ; Come dire per ipotesi o per esempio; Apre l ipotesi ;

Cerca altre Definizioni