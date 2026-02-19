È insopportabile per chi è attivo

Home / Soluzioni Cruciverba / È insopportabile per chi è attivo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'È insopportabile per chi è attivo' è 'Inoperosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INOPEROSITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È insopportabile per chi è attivo" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È insopportabile per chi è attivo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Inoperosità? L'inoperosità rappresenta uno stato di inattività o di mancanza di attività, spesso percepito come insopportabile da chi ha bisogno di muoversi o di contribuire in modo produttivo. Per le persone abituate a un ritmo costante, questa condizione può generare frustrazione e senso di inutilità, poiché la loro natura spinge a essere sempre impegnate. La sensazione di immobilità, anche temporanea, può creare disagio e insoddisfazione, portando a desiderare di tornare subito a un'attività che dia senso e scopo alle giornate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È insopportabile per chi è attivo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Inoperosità

In presenza della definizione "È insopportabile per chi è attivo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È insopportabile per chi è attivo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Inoperosità:

I Imola N Napoli O Otranto P Padova E Empoli R Roma O Otranto S Savona I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È insopportabile per chi è attivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa stare con le mani in manoÈ intollerabile per l uomo d azioneAttivo in breveIl più alto vulcano attivo d EuropaDi solito è insopportabileIl Fondo attivo per tutelare l arte e l ambienteSi ha se il passivo supera l attivo