SOLUZIONE: PERNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli assi come i cardini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli assi come i cardini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Perni? I perni sono elementi fondamentali in molte strutture e meccanismi, poiché permettono di unire parti diverse e garantiscono il movimento o la stabilità. Essi funzionano come punti di rotazione o di fissaggio che consentono agli oggetti di ruotare o di essere solidamente collegati tra loro. In ingegneria e nell’artigianato, i perni sono utilizzati per mantenere in posizione componenti mobili o fisse, assicurando resistenza e funzionalità. La loro presenza è essenziale per il buon funzionamento di molte macchine e strutture, contribuendo alla loro durata nel tempo.

Se la definizione "Gli assi come i cardini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli assi come i cardini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Perni:

P Padova E Empoli R Roma N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli assi come i cardini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

