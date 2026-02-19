Lo era Dante

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo era Dante' è 'Poeta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POETA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo era Dante" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era Dante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Poeta? Dante Alighieri è considerato uno dei più grandi artisti della letteratura italiana, capace di creare opere che ancora oggi suscitano emozioni profonde. La sua capacità di combinare linguaggio elevato con temi universali ha reso il suo lavoro un simbolo della cultura nazionale. La sua poesia riflette un'anima sensibile e una visione complessa del mondo, che si esprime attraverso versi ricchi di significato. La sua influenza si estende oltre i confini dell'Italia, ispirando generazioni di scrittori e lettori. La sua figura rappresenta l'essenza stessa della creatività e dell'espressione artistica.

Se la definizione "Lo era Dante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era Dante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Poeta:

P Padova O Otranto E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era Dante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

