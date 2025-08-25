Lo era Pablo Neruda
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SOLUZIONE: POETA
Perchè la soluzione è Poeta? Pablo Neruda è stato un poeta che ha saputo catturare emozioni profonde e momenti di vita quotidiana. Le sue parole svelano sentimenti intensi e un amore per la natura, lasciando un segno duraturo nel cuore di chi legge le sue opere con passione e sensibilità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo era Pablo Neruda nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Poeta
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo era Pablo Neruda
- Risposta: POETA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Poeta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo era Pablo Neruda". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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