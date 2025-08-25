Lo era Pablo Neruda

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo era Pablo Neruda' è 'Poeta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POETA

Perchè la soluzione è Poeta? Pablo Neruda è stato un poeta che ha saputo catturare emozioni profonde e momenti di vita quotidiana. Le sue parole svelano sentimenti intensi e un amore per la natura, lasciando un segno duraturo nel cuore di chi legge le sue opere con passione e sensibilità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo era Pablo Neruda nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Poeta

Quando la definizione "Lo era Pablo Neruda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Poeta'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo era Pablo Neruda
  • Risposta: POETA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
E Empoli
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Poeta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo era Pablo Neruda". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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